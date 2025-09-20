Hoy
sábado 20 de septiembre del 2025
Policial 20-09-2025
Linares: ciclista fallecido tras colisión con vehículo particular en sector San Víctor Álamos
Un fallecido dejó un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de ayer, en camino a San Víctor Álamos, Linares, en el segundo día del fin de semana largo de Fiestas Patrias.
A la altura del km. 10, alrededor de las 2 am, cercanías del cruce El Tranque, se produjo el impacto de un vehículo particular contra un ciclista, resultando el ocupante de este último móvil muerto en el lugar.
Bomberos se trasladó hasta el sitio señalado, ante el llamado de rescate. Carabineros adoptó el procedimiento, mientras Fiscalía instruyó peritajes sobre las causas del siniestro vial, para allegar a la investigación.
Este accidente fatal, se suma a otro ocurrido el 17 de septiembre, en la ruta L-30M, km 11 sector jurisdiccional Santa Olga/ Constitución, donde se vieron involucrados dos vehículos menores los que colisionaron frontalmente a alta energía, producto de lo cual 2 personas resultaron fallecidas, ambas ocupantes de uno de los automóviles.
Freddy Mora
