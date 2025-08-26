Hoy
martes 26 de agosto del 2025
Crónica 26-08-2025
Linares: Comienzan las obras de la Etapa 4 del eje Januario Espinoza - Maipú
Desde ayer y por al menos 4 meses, se inicia la etapa 4 del Eje Januario Espinoza – Carmen – Maipú, que considera el corte de calle Maipú entre Freire y Yungay.
Consideraciones:
Tránsito peatonal habilitado por ambas veredas en el tramo intervenido.
Comercio local abierto y atendiendo en horario normal.
Prohibición de estacionar en Freire (entre Valentín Letelier e Independencia) para agilizar el tránsito vehicular.
A contar de ayer también se determinó la apertura de calle Maipú entre Baquedano y Januario Espinoza, con libre tránsito vehicular pero con prohibición de estacionar en todo el trayecto.
