martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 26-08-2025
    Linares: Comienzan las obras de la Etapa 4 del eje Januario Espinoza - Maipú
    Desde ayer y por al menos 4 meses, se inicia la etapa 4 del Eje Januario Espinoza – Carmen – Maipú, que considera el corte de calle Maipú entre Freire y Yungay.

    Consideraciones:
    Tránsito peatonal habilitado por ambas veredas en el tramo intervenido.
    Comercio local abierto y atendiendo en horario normal.
    Prohibición de estacionar en Freire (entre Valentín Letelier e Independencia) para agilizar el tránsito vehicular.

    A contar de ayer también se determinó la apertura de calle Maipú entre Baquedano y Januario Espinoza, con libre tránsito vehicular pero con prohibición de estacionar en todo el trayecto.
    Freddy Mora | 189

