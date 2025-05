Opinión 16-05-2025

Linares, cómo quisiera decirte

Tily Vergara



De algún modo me invade la certeza de que precisamente hoy te hable, mi ciudad querida y así poder interpretar a tanta gente que piensa parecido, pero se guarda su inquietud aparentando gran indiferencia que( en realidad no lo es), porque en el corazón de cada habitante se anida un especial afecto; dormido, pero vivo.

Linares, cómo quisiera decirte que todo está bien.

Cómo quisiera decirte que no existen mayores problemas, porque todo se organizó de tal manera que el pequeño detalle negativo se esfumó gracias a la valiosa intervención de tus servidores públicos.

Cómo quisiera decirte que en cada noticiario solamente hay anuncios de soluciones y esperanza de grandes proyectos. Que tus autoridades intervengan espacios publicitarios para dar cuenta de su gestión para anunciar logros concretos en alguno de los tantos problemas de la ciudad y así alivianar la carga del pesado carro de la corrupción.

Es lindo soñar, mi Linares querido. Cómo quisiera decirte todo como una gran verdad y no una mera ilusión.

Por eso te digo: Linares eres una hermosa ciudad que no merece el maltrato e indiferencia de los que guían el timón. Que jamás se destruya tu imagen de ciudad encantadora; acogida desde los brazos de la cordillera , pasando por tu bella plaza con árboles que nos conmueven por su gran hermosura, tu Catedral insignia de plenitud celestial y terrenal, tu alameda, lamentablemente herida por locales comerciales que arrebatan violentamente tu aire natural de árboles y frescura de follajes susurrantes, te roban la armonía del vaivén de la brisa con las hojas en ese encantador baile que ya no es perceptible, tan añorado por los viejos habitantes que, recuerdan con nostalgia aquellos paseos donde la naturaleza nos abrazaba mientras caminábamos disfrutando la quietud del ambiente.

Cómo quisiera decirte que volveremos a aquellos tiempos donde con calma se podía alcanzar con diferentes perspectivas, de acuerdo a la capacidad y empeño de cada uno; pequeñas grandes metas.

Que sigas surgiendo a pesar de las ambiciones que entorpecen tu merecido desarrollo. Así te quiero mi amado pueblo, que conserves esa energía pese a la indolente ceremonia de la hipocresía reinante, que conduce a vanas esperanzas.

Así te quiero; con más calles libres de la gran congestión, con menos vehículos circulando. Que vuelva la autonomía y confianza para que los escolares caminen libres a sus colegios sin esa dinámica que” los lleven y los traigan.”Caminar ya es cuento del pasado, sólo se valora cuando se pierde la vitalidad para hacerlo.

De noche, cuando las calles comienzan el descansar del ajetreo vehicular , dificulta ver las estrellas por la niebla condensada con el humo de las chimeneas y ya no podemos vanagloriarnos de contar con un límpido horizonte. Otrora nos jactábamos de un aire puro, ya no. Cómo quisiera decirte que todo volverá a ser como antes..

Hoy, saliendo temprano de casa, desde la ventanilla del vehículo, quise extender mi mano, amplificada en la imaginación, para acariciar las cicatrices de tus veredas y así fortalecer la esperanza que algún día todo será suave al caminar sin riesgo de caer. Tus calles con bostezos de niebla, poco a poco van destacando la hermosura de tu plaza con su Catedral; la gran centinela que irrumpe el espacio, paciente y resignada, echando por tierra la maldición del cura .

En este mes, donde se celebra un año más de tu existencia, te digo con certeza, que nuestra ingenuidad va desapareciendo poco a poco hasta reconocer, como si tuviésemos rayos X, la ecuanimidad de los pocos que prometen y te aman realmente. No dar crédito a esa sonrisita tan falsa de los otros que ya conocemos. Nunca es tarde para aprender la lección.

En este mes de aniversario, no se han visto grandes demostraciones de celebración, pero ten la certeza, mi Linares querido, que hay mucha gente que siente lo mismo,que te ama y anhela tu progreso por el bienestar de cada ciudadano, que sin bombos ni platillos te aplaude desde el hogar, desde la oficina, desde el modesto puesto de verduras, desde cualquier parte de tu lindo territorio, desde este escritorio donde una anciana te rinde su pequeño pero sentido homenaje.

Cómo quisiera decirte que lo imposible puede suceder, pero sí te digo que siempre habrá entre tus habitantes alguien que clame por ti, alguien que grite a los cuatro vientos que algún día todo será más justo, todo estará más tranquilo y la mala hierba jamás cundirá porque tu prado sólo tendrá flores hermosas.

Por eso, este 23 de Mayo se abrirán todas las ventanas de todas las viviendas y se alzará una sola voz cual relámpago imponente:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Linares querido, feliz aniversario!!!!!!!!