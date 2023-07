Cultura 15-07-2023

Linares: Con “A Sangre Fría” el festival FELINA retoma su ciclo de películas basadas en clásicos de la literatura



El largometraje policial (1967) -nominado a 4 premios Oscar- está basado en la obra cumbre de la literatura de Truman Capote.



El próximo martes 18 de julio a las 19 horas en la biblioteca Municipal Manuel Francisco Mesa Seco, tendrá lugar la tercera función -de un total de cuatro- dedicadas a películas inspiradas en clásicos de la literatura. Este ciclo de otoño llamado “No leí el libro, pero vi la película” es producido por el Festival Felina en su afán por dar continuidad a sus procesos de formación de públicos.



La publicación de "A Sangre Fría" supuso la irrupción de un nuevo género literario que se bautizó como "novela de no ficción". Para su salto a la gran pantalla, Capote se encargó personalmente de escoger al director, el veterano Richard Brooks, ya que había adaptado con éxito a uno de sus escritores favoritos, Tennessee Williams y "La gata sobre el tejado caliente". Todo un real crime adelantado a su época que narra uno de los asesinatos más inquietantes de la historia de Estados Unidos, donde un honrado granjero no puede sospechar ni remotamente su destino, a manos de dos ex convictos.



Sobre la película el reconocido crítico Luis Martínez escribió para El País (España) “El director convierte la novela de Capote en un incómodo, perturbador y helado drama. La historia de dos jóvenes asesinos se transforma en un largo y meticuloso viaje al filo de una daga”



La función es de acceso gratuito, dispondrá de un pequeño servicio de cafetería y cuenta con el apoyo de la Biblioteca Municipal Manuel Francisco Mesa Seco.