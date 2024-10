Deportes 01-10-2024

Linares: Con balance positivo finalizó Ranking Nacional Open Etapa 4 del Tiro con Arco

- Fue organizado por el club Quasar y la Federación Chilena de la especialidad

Fueron mas de 104 los competidores que se dieron cita en Linares para buscar los pasajes al campeonato final a realizarse en el mes de noviembre en la ciudad de la eterna primavera . A pesar de no ser una disciplina deportiva tan popular , los linarenses disfrutaron intensamente del torneo .

Soledad Rojas Abraham , la entrenadora del club Quasar Linares , realizó un balance de esta fiesta deporte que se desarrolló en la cancha principal del Tucapel Bustamante Lastra: “ hemos tenido elogiosos comentarios , fue un torneo muy ordenado, se cumplieron los tiempos y todo dentro de los márgenes . Contentos por los participantes que obtuvieron pasajes para el nacional . Nuestros créditos estuvieron bastante bien con Bernardita Biava Rojas y Agustín Infante Pérez , además de otros deportistas que falta por confirmar donde debemos revisar los puntajes . En lo personal muy conforme y esperando eventos de este nivel no solamente una vez al año si no que a lo menos dos . Agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación que nos han apoyado en el éxito de esta etapa”.

CLASIFICADA

Estaba muy tranquila , como es su estilo . Hablamos de Bernardita Biava , una de las grandes exponentes linarenses en la especialidad del tiro con arco , en la modalidad compuesto, quien opinó: “ esta etapa fue todo un éxito con los mejores deportistas que llegaron , en un ambiente muy amistoso , con una competencia de gran nivel que se realizó aquí en Linares , donde los competidores apoyaron también el turismo y la economía de la ciudad . Muy contenta porque gracias a la presentación que realicé estaré en el mes de noviembre en el nacional a disputarse en el mes de noviembre , en mi especialidad arco compuesto . La gente pudo observar en acción a grandes exponentes del tiro con arco como Andrés Aguilar y Andrés Gallardo que fueron a los recientes Juegos Olímpicos en París”.



