Crónica 16-07-2023

Linares: Concejal Marco Ávila reiteró a Alcalde Mario Meza petición de cierre del canil “La Invernada”

Un nuevo debate se abrió respecto de la continuidad del canil Municipal “La Invernada”, de Linares, por los cuestionamientos de vecinos al recinto y fiscalizaciones a la condición en la cual se mantienen perros retirados de las calles de la comuna.

Al respecto, el Concejal Marco Ávila emplazó en duros términos al Alcalde Mario Meza, en la última sesión del Concejo Municipal, a quien recordó que “en 2 oportunidades, he insistido en poner término al contrato, por incumplimiento de los términos de este documento. No tenemos patente comercial, resolución sanitaria, ni permiso de edificación ni recepción final. Todo lo contrario, hay sanciones sanitarias sobre el ejecutor… la respuestas que se me dio vía documento, de que se accedió a este servicio por ser lo más barato, no se justifica, no hay cumplimiento de las bases”.

Según el Alcalde Meza, “hay una patente comercial provisoria, resolución sanitaria respecto de baños y fosas sépticas y el permiso de edificación debe ser resuelto. El contrato de concesión establece requerimientos, no obligaciones, sobre capacidad de cupo de estos caniles”.

No obstante, el Concejal Marco Ávila aclaró que “si usted no tiene resolución sanitaria, no tiene patente comercial, es provisoria y no se puede mantener de esa manera”.

El Concejal Marco Ávila insistió en que “lo que se requiere es terminar este contrato, porque está claro en las bases de licitación que a este debe ponerse término, si hay incumplimiento”.