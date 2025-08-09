Política 09-08-2025

Linares: condenan inicial instalación de baños químicos en Memorial de Detenidos Desaparecidos

- Finalmente, fueron ubicados en otro lugar



Indignación se produjo tras circular la noche del jueves, un registro en imágenes en las cuales se observa la instalación de baños químicos, "bloqueando" o copando el espacio del Memorial de Detenidos Desaparecidos en la Plaza de Armas de Linares, en la esquina norponiente.

Se trata de casetas que son parte de la Feria del fin de semana, organizada por el Municipio y con participación del Consejo de Desarrollo Productivo Local, CDPR, según se puede observar en el afiche promocional.

Nunca se han instalado baños químicos en los bustos a Arturo Prat, Bernardo O Higgins ni hasta la fecha en el Memorial de Detenidos Desaparecidos de Linares.

Y, por ello, dado el simbolismo del lugar, desató reacciones. Desde el Partido Socialista, su presidente comunal Jorge Tapia, mediante un comunicado de prensa, indicó que “… es necesario señalar algo que no puede pasar inadvertido: ¿Quién planifica la disposición de esta feria? Resulta incomprensible e inaceptable que se hayan instalado baños químicos junto al Monumento en homenaje a los Detenidos Desaparecidos”.

Agregando que “el Partido Socialista de Linares manifiesta públicamente su rechazo y exige a la autoridad comunal que disponga el retiro inmediato de estos baños del lugar”.

Consultado sobre esta materia el Concejal Lenin Fuentes (PC), precisó que una vez enterado del controversial hecho, “tomé contacto con el Alcalde Mario Meza, vía telefónica, quien instruyó el inmediato traslado de las casetas o baños químicos a otro lugar más adecuado. Lamentamos la falta de respeto…”.

Efectivamente, ayer los baños químicos fueron ubicados frente a la Plaza, a un costado de la Oficina de Turismo. El productor del evento, Paulo Giannini, expresó que “habían llegado los baños en la noche, pero no era su ubicación definitiva… nos pidió el Alcalde cambiarlos de lugar y, personalmente, le pedí disculpas en el Memorial a una familiar de Detenidos Desaparecidos, que llegó al sector, si la situación causó molestia… no era la intención”.

