Política 05-04-2023

Linares: conflicto entre docentes y Municipio por contratos hasta medio año



Una nueva controversia se abrió en la Educación Municipalizada en Linares. Esto, luego de trascender que un número importante de profesores a contrata, se les renovó para este 2023, desde marzo hasta junio de este año.

“Contratos hasta medio año firmaron colegas en varios recintos educativos municipales. Es una situación que denota la crisis económica en el DAEM, en la educación local. Nos declaramos en estado de alerta para que se cumplan las conversaciones sostenidas con Patricio Araya, Jefe DAEM de Linares, respecto de la continuidad laboral de estos docentes”, explicó Eduardo Troncoso, presidente del gremio de trabajadores de la Educación de los 4 liceos emblemáticos de la comuna.

En tanto, concejales se refirieron al tema: Jesús Rojas indicó que “oficié al Jefe DAEM y al Alcalde Mario Meza, porque ninguna persona está en condiciones de no tener sueldo en u mes, como ocurrirá con estos profesores si se les renueva contrato desde agosto. Es una insólita práctica que refleja la mala situación económica en el DAEM”:

Por su parte, Marco Ávila, también concejal de Linares, agregó que “estamos en contacto con los docentes en esta condición. Coincido en que es una crítica situación laboral para los profesores, no tienen estabilidad y es una práctica que se utiliza para ahorrar recursos municipales, pero afectando el bolsillo de estos trabajadores de la Educación”.

Consultado sobre el tema, el Alcalde Mario Meza indicó que “la creación de los Servicios Locales de Educación, a los cuales se traspasarán las escuelas y liceos municipalizados, ha generado un proceso de incertidumbre respecto del personal docente, asistentes de la educación, entre otros. No es por motivos presupuestarios este tipo de contratos para docentes a contrata, hasta medio año. Es parte del periodo de transición… tenemos agendada una reunión con la SEREMI de Educación para solicitarle postergar dicho traspaso”.