Política 16-08-2024

Linares: controversia en el PS por cuestionamientos a su candidato a Alcalde



La controversia está abierta en el Partido Socialista de Linares, en el marco de lo que es la candidatura a Alcalde de Michael Concha Salvo, actual concejal de esa colectividad y abanderado de la centro-izquierda, por declaraciones cruzadas debido a que está en carrera, porque SERVEL rechazó su doble inscripción, pero está validada su postulación por haber ganado la primaria de junio de este año.

El flanco lo abrió Paulina Álvarez Rodríguez, ex militante y ex precandidata a concejal del Partido Socialista de Chile en esta comuna, quien mediante una declaración pública, fustigó al candidato y su entorno. Indicando que “frente a la continuidad de comentarios despectivos y denigrantes provenientes del entorno y de la interna del Partido Socialista, reitero mi posición respecto a la renuncia al Partido Socialista de Chile. El candidato a alcalde Michael Concha Salvo ha mantenido un comportamiento machista y retrógrado, que comenzó en una reunión realizada en febrero del presente año. Durante dicha reunión, el mencionado hizo observaciones inapropiadas y degradantes sobre mi apariencia y mi presencia en redes sociales. Estos comentarios no solo resultaron dañinos, sino que también contravienen los principios de respeto que deben guiar nuestra política. El reiterado intento de desprestigio por parte del candidato y su entorno, a través de comentarios y acciones que afectan mi dignidad, hizo insostenible mi permanencia en el partido”.

En el mismo documento, Paulina Álvarez Rodríguez añade que: “lamentablemente, ni el candidato a alcalde ni el Partido Socialista de Chile, tanto a nivel local como nacional, han emitido declaraciones sobre esta situación. Esta falta de respuesta subraya la necesidad urgente de un cambio en nuestra política. Mi decisión de renunciar fue difícil pero necesaria para proteger mis principios. Estoy firmemente comprometida con la ética y la transparencia, y confío en que mi integridad y valores seguirán siendo un pilar en mi carrera. Espero que esta declaración aclare mi posición y mi compromiso con una política respetuosa y constructiva”.

Ante este enunciado, reaccionó el Partido Socialista Comunal Linares, mediante un comunicado de prensa, firmado por su presidente Jorge Tapia. En parte del cual señala que “por medio de la presente, queremos abordar las recientes expresiones vertidas, de discriminación que se han formulado en contra del candidato a Alcalde, Michael Concha Salvo. Consideramos que es fundamental brindar información clara y precisa para desmentir estas afirmaciones, las cuales no se alinean con los valores y principios que promovemos… Michael Concha Salvo ha demostrado un firme compromiso con la igualdad de género y el respeto por los derechos de todas las personas, en especial de las mujeres. A lo largo de su trayectoria, ha impulsado iniciativas que buscan promover el empoderamiento femenino y garantizar un entorno de respeto y equidad en nuestra comunidad. Por lo tanto, rechazamos categóricamente cualquier manifestación que sugiera lo contrario. Las acusaciones de discriminación carecen de fundamento y no reflejan la realidad de las acciones y la filosofía de trabajo de Michael Concha”.

En otro extracto, agregan que “Es importante destacar que Michael Concha Salvo cuenta con el respaldo del Partido Socialista de Linares y de una amplia coalición que apoya su candidatura. Esta unión de fuerzas políticas no solo respalda su propuesta de gobierno, sino que también reitera el compromiso de trabajar en conjunto por una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todos”.