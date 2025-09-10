miércoles 10 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 10-09-2025
    Linares: decomisan carnes en fiscalización de autoridad sanitaria
    La Seremi de Salud, Carla Manosalva junto a un equipo de fiscalizadores, supervisaron ayer la comercialización de productos cárneos, previo a “Fiestas Patrias”, en la comuna de Linares.
    El operativo arrojó resultados: se decomisaron carnes y se inició sumario en tres recintos de la ciudad.
    La autoridad sanitaria reiteró a consumidores y a los comercios del rubro, a verificar las medidas sanitarias de expendio y venta a público de las carnes de diverso tipo.
    Freddy Mora

