Linares: decomisan carnes en fiscalización de autoridad sanitaria
La Seremi de Salud, Carla Manosalva junto a un equipo de fiscalizadores, supervisaron ayer la comercialización de productos cárneos, previo a “Fiestas Patrias”, en la comuna de Linares.
El operativo arrojó resultados: se decomisaron carnes y se inició sumario en tres recintos de la ciudad.
La autoridad sanitaria reiteró a consumidores y a los comercios del rubro, a verificar las medidas sanitarias de expendio y venta a público de las carnes de diverso tipo.
