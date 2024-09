Policial 28-09-2024

Linares: decretan prisión preventiva para John Sancho y arresto domiciliario nocturno para Mario Meza en causa por fraude al Fisco



Arresto domiciliario nocturno para el Alcalde de Linares Mario Meza y prisión preventiva para el ex Administrador Municipal, John Sancho, decretó el Tribunal de Garantía de Linares, ambos imputados por fraude al Fisco, en la causa que sustancia la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, CDE.

Ayer, en el juzgado, se realizó la segunda de las jornadas, en la cual luego de las réplicas del Ministerio Público y de la Defensa de ambos personeros, la magistrado Evelyn Pérez Jaña solicitó un receso de 20 minutos, para resolver sobre los antecedentes expuestos en las 2 días que duró esta audiencia.

Luego, comunicó la decisión, basándose en que, hasta el momento, existen antecedentes fundados que hacen presumir la responsabilidad del Alcalde Mario Meza en el fraude al Fisco en la adquisición de las cajas de alimentos el primer año de la pandemia. Y respecto de John Sancho Bichet, ex Administrador Municipal y Jefe de DIDECO, en las 4 aristas investigadas: la compra de cloro, test rápidos covid, mascarillas y también en el caso de los alimentos. Con un perjuicio a recursos públicos que supera, en total, los 190 millones de pesos.

La medida de prisión preventiva para Sancho Bichet se ejecutó de inmediato, siendo trasladado a la Cárcel de Parral, mientras se concreta su ubicación definitiva en el anexo Capitán Yáber, en la Región Metropolitana, o en Molina, por petición del abogado defensor particular, Sergio Contreras, quien anticipó que apelará a la medida cautelar.

Sobre Mario Meza, el arresto domiciliario nocturno lo debe cumplir de 22:00 horas a 06:00 horas del día siguiente. Más arraigo nacional y prohibición de tomar contacto con los otros imputados en el caso. El Alcalde se retiró sin emitir declaraciones.

Por su parte, la Fiscal Carola D’Agostini, adelantó que pedirá también la revisión de la medida cautelar respecto de Mario Meza, por la cuantía del presunto fraude en el caso alimentos, que bordea más de 120 millones de pesos.

Cabe recordar que otros 13 imputados cumplen diversas medidas cautelares. Se fijó un plazo de 6 meses de investigación.