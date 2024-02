Policial 13-02-2024

Linares: Delegación Provincial y Carabineros entregan balance policial del fin de semana.

En el frontis de la Prefectura de Carabineros de Linares, la Delegada Presidencial Provincial, Aly Valderrama Villarroel y el Comandante Pablo García, entregaron un balance policial con respecto a los hechos que ocurrieron el fin de semana recién pasado.

En el reporte, se indicó el lamentable fallecimiento de un joven de 29 años de iniciales G.O.A.U.G, cuya causa de muerte fue por inmersión en la ribera del río Achibueno. Ante esto, la Delegada hizo un llamado a la comunidad diciendo que “los cauces de nuestros ríos están modificados producto de las crecidas, por ello es que les pedimos no acceder a nadar a los ríos, no ingresen a los cuerpos de agua, refrésquense, pero no ingresen a nadar”.

“No es una garantía que sepan nadar como para tener la libertad o confianza de acceder a los cauces, les pedimos encarecidamente que no accedan a nadar a los cauces porque no queremos lamentar una perdida más en nuestra provincia”, agregó Aly Valderrama.

Por su parte, el Comandante y Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Linares, Pablo García, mencionó que “en nuestro despliegue territorial estamos entregando recomendaciones en aquellos controles vehiculares a la gente que se dirigen a los ríos y playas, las medidas de seguridad y precaución al ingresar al agua y también el consumo de alcohol”.

Durante este fin de semana, Carabineros de la Prefectura de Linares realizó 245 controles de identidad, 413 control vehicular, 44 infracciones de tránsito, un total de 18 detenidos y 11 accidentes de tránsito.