Crónica 23-05-2025

Linares: Delegada Provincial impulsa mesa de coordinación para reforzar trabajos preventivos



- La jornada reunió a organismos públicos, representantes de los regantes y encargados comunales de emergencia, con el objetivo de articular acciones preventivas y responder de forma eficiente ante posibles eventos climáticos que puedan afectar a la población.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo preventivo y de preparación ante eventuales emergencias durante el invierno, la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama Villarroel, encabezó una mesa de coordinación interinstitucional que reunió a representantes de SENAPRED, la Comisión Nacional de Riego (CNR), la Dirección General de Aguas (DGA), la Federación de Regantes del Maule Sur y los encargados de emergencia de los municipios de la provincia.

La instancia, convocada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares, busca anticiparse a posibles contingencias que puedan afectar a la población, especialmente considerando los eventos climáticos extremos registrados en temporadas anteriores.

Tras las afectaciones del invierno pasado producto de la falta de mantenciones en canaletas, y desbordes de los canales de regadío, la delegada Aly Valderrama indicó que “nuestra intención fue reunir a los incumbentes, es decir, a los encargados de emergencia de los municipios a SENAPRED, a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la DGA a la Comisión Nacional de Riego y también a las Juntas de Vigilancia, que son los entes que articulan la gestión del agua de riego entendiendo que no tenemos que repetir lo que ya nos ha ocurrido y al contrario, tenemos que aprender de lo que hemos vivido en la provincia”.

“Se requiere contar con un ordenamiento territorial así como un ordenamiento legal que permita hacer una labor de fiscalización y de sanción cuando los regantes no cumplen con la limpieza de canales y hay que aprovechar de contarles que el Código de Agua establece que quienes son propietarios de aguas de riego tienen la responsabilidad durante todo el año de la limpieza de sus canales, no exclusivamente solo en la temporada de riego”, agregó Valderrama, sosteniendo que se generarán nuevas instancias de colaboración.

Durante la jornada se abordaron diversas materias clave, como el estado de la infraestructura hídrica, los planes comunales de emergencia, las zonas de riesgo identificadas y las acciones de mitigación que pueden implementarse de manera anticipada. Además, se acordó mantener una comunicación permanente entre las instituciones participantes para responder de manera oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad.

Juan Rojas, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Achibueno destacó esta iniciativa señalando que “fue bastante fructífera, puesto que, salieron a la luz varios temas que creo que en el fondo hay que trabajar en conjunto tanto el Estado como en este caso los regantes y en específico las municipalidades”.

Esta mesa de trabajo refleja el compromiso del Gobierno con la seguridad de las personas y la importancia de un enfoque colaborativo para enfrentar los desafíos climáticos en el territorio.