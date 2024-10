Policial 22-10-2024

Linares: denuncian acción presuntamente intencional en incendio de invernadero



Fue alrededor de las horas de la noche del reciente domingo, que Bomberos de Linares se trasladó hasta la localidad de San Antonio Encina, frente a la población El Roble, hacia el interior por Ballica Norte, debido al aviso de un incendio que afectaba a las instalaciones de un invernadero.

Voluntarios se movilizaron hasta el lugar para enfrentar la emergencia, desplegando el trabajo destinado a controlar el avance de las llamas y evitar mayor daño.

Lo que quedó al descubierto posteriormente, es que el invernadero afectado es de propiedad de la empresa de Alamiro Garrido, dedicada al rubro de berries. El propio afectado señaló que “una vez que me avisan, nos movilizamos al lugar para ver la situación, nos ayudaron vecinos del lugar mientras llegaba Bomberos… perdimos 13 de 15 invernaderos y observamos unos rayados de corte político en el frigorífico”.

El empresario, quien también es consejero regional por la Provincia de Linares, indicó que “la denuncia está realizada formalmente… pero no me queda más que decir que parece que hay gente a la que le molesta que denunciemos los daños que provoca el narcotráfico, la delincuencia y desorden descontrolado que nos afecta como comunidad… en todo caso, no me detendré en este tipo de convicciones, no me callaré”.

Los antecedentes quedaron en manos de las policías para efectuar las indagaciones de rigor, tendientes a establecer la mecánica del incendio y las eventuales responsabilidades en el hecho.