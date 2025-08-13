Hoy
miércoles 13 de agosto del 2025
Policial 13-08-2025
Linares: denuncian presunto corte intencional de cables de internet hacia precordillera
En el cajón precordillerano de Embalse Ancoa, en Linares, los vecinos manifestaron indignación por la presunta acción de terceros, en el corte del suministro de internet hacia los sectores de La Isla, Alto El Manzano, entre otras localidades.
Durante la jornada de ayer, técnicos de la empresa encargada de las instalaciones de la red, comunicaron a la junta de vecinos que se percataron del corte con herramientas en uno de los puntos de tendido con fibra óptica. Haciendo llegar un registro en fotos.
Los dirigentes y vecinos, junto con manifestar preocupación, denuncian públicamente esta acción, aparentemente premeditada y pondrían los antecedentes en conocimiento de las policías u organismos encargados de la investigación y seguridad pública.
Freddy Mora | Imprimir | 118
Otras noticias
Quinta Compañía de Bomberos de Linares celebró el Día de la Niñez
Retiro: Carabineros detuvo a un sujeto por receptación de una cuatrimoto
Gendarmería Maule: Día del Niño traspasó barreras y llegó al Centro…
Linares: Hospital anunció investigación por denuncia de presunta negligencia…
LABOCAR Maule investiga incendio con una madre y sus 3 hijos fallecidos…