Policial 13-08-2025

Linares: denuncian presunto corte intencional de cables de internet hacia precordillera



En el cajón precordillerano de Embalse Ancoa, en Linares, los vecinos manifestaron indignación por la presunta acción de terceros, en el corte del suministro de internet hacia los sectores de La Isla, Alto El Manzano, entre otras localidades.

Durante la jornada de ayer, técnicos de la empresa encargada de las instalaciones de la red, comunicaron a la junta de vecinos que se percataron del corte con herramientas en uno de los puntos de tendido con fibra óptica. Haciendo llegar un registro en fotos.

Los dirigentes y vecinos, junto con manifestar preocupación, denuncian públicamente esta acción, aparentemente premeditada y pondrían los antecedentes en conocimiento de las policías u organismos encargados de la investigación y seguridad pública.



