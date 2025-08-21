Policial 21-08-2025

Linares: desarticulada estructura criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y con amplio poder de fuego

En un operativo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Linares, en 2 domicilios de Chillán y Valparaíso, fueron detenidos 6 imputados, uno de ellos extranjero, incautando una importante cantidad de drogas, armas de fuego, municiones, entre otras especies de interés.

Los resultados del operativo fueron detallados ayer, en el Complejo de la policía civil de esta ciudad, por la Fiscal Jefe de Linares, Carola D´Agostini; el Jefe de la Brigada Antinarcóticos, BRIANCO, subprefecto Alejandro Barraza; y por la Seremi de Seguridad Pública del Maule, María José Gómez.

En concreto, la investigación de la Fiscalía Local de Linares, ejecutada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la ciudad, permitió desarticular una estructura criminal transnacional, en donde los imputados se dedicaban a distribuir droga en las ciudades de Valparaíso y Linares, siendo trasladada bajo la modalidad de correos humanos en vuelos aéreos desde el norte del país.

En el operativo en 2 domicilios de Chillán y Valparaíso, fueron detenidos 6 imputados, uno de ellos extranjero, incautando una importante cantidad de drogas, armas de fuego y municiones, entre otras especies de interés.

Todos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Linares.

