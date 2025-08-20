Crónica 20-08-2025

Linares: Director de SEC regional se reunió con representantes de vecinos por alzas excesivas en cuentas de luz

Luego de la tensa jornada del lunes, con protesta ciudadana en las afueras de CGE en Linares, con vecinos reclamando por el alza excesiva en las cuentas de luz, quedó coordinada una reunión explicativa con algunos voceros designados por las propias personas, para canalizar información, la que se concretó ayer al mediodía, en la Delegación Presidencial Provincial.

En la oportunidad, asistió Vicente Marinkovic, Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, quien detalló algunos conceptos: “efectivamente, y referido al comunicado de CGE explicando lo ocurrido con la última boleta de cobro de luz, es que han incidido factores como la normalización de las tarifas, congeladas en la pandemia, a lo que se suma el mayor uso del recurso en invierno… pero sí ocurrió que tuvieron un conflicto con la empresa que realizaba la medición casa a casa. Bueno, la ley faculta a las distribuidoras a hacer un cálculo tomando de referencia los últimos 6 meses, 2 veces al año, no más. A ello obedecen los cobros más abultados en agosto, según lo que hemos podido analizar”.

Pero Marinkovic agregó que “por lo pronto, hemos establecido un contacto permanente con los vecinos, sus voceros, quienes nos servirán para ir canalizando información, porque tenemos 2 alternativas: ir a la empresa e ingresar el reclamo correspondiente, con lo cual se paraliza el corte del suministro en el hogar mientras se resuelve el conflicto o se repacta; y si el usuario recibe la respuesta y no está conforme, ingresar un reclamo a la la SEC.”

