Agricultura 20-10-2023

Linares: Dirigentes del CAR y los CADAS de INDAP conocieron avances de situación de emergencia por temporales

Dirigentes campesinos del Consejo Asesor Regional-CAR- de INDAP y de los Comités de Agencia de Área –CADA- del Maule, participaron en una reunión ampliada realizada en la comuna de Linares, con el fin de interiorizarse de los principales avances en materia de emergencia agrícola a causa de los sistemas frontales y la crecida de diversos ríos, que provocaron diversos daños en la actividad productiva de los pequeños(as) agricultores (as) en los meses de junio y agosto.

La jornada fue encabezada por el director regional de INDAP, Jorge Céspedes, y el presidente del CAR, dirigente Eduardo Muñoz, además estuvieron presentes integrantes de la Mesa de Jóvenes Rurales, el equipo de gestión estratégica regional y los encargados de participación ciudadana de las 11 agencias de área INDAP de la región.

Jorge Céspedes, director de INDAP, destacó esta instancia de trabajo y participación del mundo rural. “Esta es una instancia sumamente importante en nuestra gestión de poder relevar, fortalecer y, sobre todo, escuchar a este Consejo Asesor Regional, que está integrado por dirigentes que provienen de sus agencias de área y sus respectivos CADAs, para poder contarles en lo que estamos y sobre todo hacer control social. Este es un mandato que nos ha entregado fuertemente nuestro director nacional y queremos y lo queremos replicar, en el caso particular del Maule por ser una región tan estratégica y además tan grande, con 11 agencias de área y una serie de dirigentes que representan en plenitud, todos los rubros que aquí se desarrollan. Es necesario generar esta instancia y fortalecerla. El compromiso de esta dirección es poder encaminarlos, poder fortalecerlos, pero sobre todas las cosas, poder escuchar y atender las necesidades que tiene nuestra gente en pos del desarrollo del mundo rural”.

El presidente del CAR, Eduardo Muñoz, aprovechó esta ocasión para brindar una bienvenida al nuevo director regional, quien asumió su cargo a comienzos del mes de octubre y está fue su primera reunión oficial junto a los dirigentes del CAR ampliado. “Darle la bienvenida al director de INDAP don Jorge Céspedes, es la primera reunión que tenemos de manera formal con los presidentes del CADA y directores del CAR completo. Creo que fue una reunión bastante positiva, se abordó sobre todo lo que es de contingencia en este momento, lo que son los damnificados por los últimos temporales. Siempre el tiempo es poco y abordamos temas de variada índole: cómo está llegándole la ayuda a los agricultores. Hemos tenido algunos problemas, pero las cosas hay que solucionarlas paso a paso. Tuvimos una dificultad que fueron estas catástrofes que sufrimos por el mal tiempo. Pero como agricultores, nosotros estamos acostumbrados a eso, siempre sabemos que el tiempo es implacable y llevamos ya 200, 300 años haciendo agricultura y esto no nos va a parar. De una u otra forma vamos a seguir adelante, porque es nuestra profesión y es lo que queremos nosotros en nuestro afán de vida. Así que contento.”

Pablo Morales, presidente de la Mesa de Jóvenes Rurales, expresó su alegría por poder ser parte de esta reunión, que les permite informarse y generar lazos con otros agricultores y agricultoras. “Estamos felices de haber podido participar en esta reunión. Siempre nos interesa la vinculación y poder articularnos con otros agricultores, así que felices de la invitación y actualizados también de las gestiones del INDAP. Felicitamos a sus funcionarios por todo lo que se ha hecho a nivel de emergencia. Nos quedamos sorprendidos de tanto trabajo, que ahora nos da gusto conocer y también dándole la bienvenida al director regional, que ahora nos proponemos trabajar conjuntamente para potenciar toda la región”, dijo Morales.

La jornada permitió informar a los agricultores acerca de los avances de las entregas de alimentación animal y apícola realizadas como medida de apoyo inmediato, la gestión de entrega de los bonos de reactivación productiva y el estado de ejecución de las obras de rehabilitación y reparación de sistemas de riego.

Durante la tarde, los dirigentes campesinos se trasladaron a terreno para visitar algunas de las obras de riego que ya están en pleno proceso de rehabilitación o que ya fueron reparadas, en la provincia de Linares.