Policial 01-07-2025

Linares: Dos viviendas dañadas por incendio en sector Nuevo Amanecer

- Municipio comprometió apoyo para las familias afectadas



Fue poco después del mediodía del domingo que se activó en 3 oportunidades la alarma pública de Bomberos en Linares, para solicitar refuerzo de voluntarios en abordar un incendio estructural declarado, que afectó a 2 viviendas provocando severos daños y dejando a personas damnificadas.

En medio de las labores de despliegue de las unidades y los voluntarios, se vivieron situaciones que la institución calificó como graves, según el Comandante Carlos Retamal: “comprendemos la desesperación de las familias afectadas y vecinos ante este tipo de emergencias, pero debo reiterar que hacemos nuestro mejor esfuerzo por enfrentar estas situaciones y que las personas y bienes sean salvados, por ello no se justifican insultos ni agresiones en medio del trabajo en terreno, es grave y tratamos de llegar lo más rápido posible a todo tipo de urgencias”.

Con el paso de las horas, Bomberos emitió un comunicado a la comunidad, en el cual detalló al respecto que: “Ante los hechos acontecimientos en el incendio estructural que afectó dos viviendas en el sector Nuevo Amanecer la mañana de este domingo (29 de junio), el Mando Operativo del Cuerpo de Bomberos de

Linares expresa lo siguiente:

1. Como institución, en momento alguno hemos dejado de atender alguna situación ocurrida en este populoso sector de la comuna.

2. Los tiempos de respuesta de nuestras unidades dependen muchas veces de la situación del tránsito donde lamentablemente no siempre las y los conductores facilitan nuestro

desplazamiento.

3. Al ser una institución voluntaria nuestras bomberas y bomberos se desplazan desde sus

hogares o lugares de trabajo por lo que también se deben considerar ahí los tiempos de respuesta para las emergencias.

4. Rechazamos todo tipo de violencia y agresión que pueda sufrir nuestro personal, que es el tesoro más preciado de nuestra institución.

5. La afectación que pueda dañar nuestros carros por algún acto ajeno a la emergencia solo

afectará a la propia comunidad ya que no podrán ser despachados cuando sean requeridos.

6. Pedimos a toda la comunidad dar aviso con la mayor prontitud posible de una emergencia únicamente al fono 132. Esto se traducirá en un rápido despacho de las unidades al lugar y nos permite obtener información vital para actuar prontamente cada vez que se nos solicite.

Por último, como Cuerpo de Bomberos de Linares reiteramos nuestro compromiso con la

comunidad linarense para atender sus requerimientos, lo que nos mantiene en una constante

capacitación como profesionales de la emergencia”.