Linares: El baloncesto continúa trabajando con talleres de verano para damas y varones

Ya han disputado algunos encuentros amistosos



Muy contento está el presidente de la Liga de Básquetbol de Linares, por la gran convocatoria que ha tenido el taller de baloncesto que se realiza en el gimnasio Nasim Nome Aguilera. Es una gran oportunidad gratuita gracias al Departamento de Deportes del municipio local. Pedro Ortiz, jugador y timonel del básquetbol nos entregó mayores antecedentes: “estamos trabajando de lunes a viernes con diferentes categorías, sub 11 desde las 09:00 de la mañana, a las 11:00 horas la sub 13, y en la tarde desde las 16:30 horas es el turno de la sub 15, que ha tenido varios encuentros amistosos con el club Halcones de Talca, Escorpiones de San Clemente y otros con el equipo de Colbun Machicura. El objetivo de estos partidos, es observar el avance que estos niños han tenido en estos talleres de verano, saber si los conocimientos que hemos inculcado se plasman en el rectángulo. Son varios los sistemas de esta disciplina deportiva que estamos implementando con esta categoría, porque la idea es que estos chicos se proyecten en nuestra comuna y por supuesto presentarnos en otras ciudades, con excelentes rendimientos. En los próximos días, están programados algunos duelos, con quintetos que llevan varios años de preparación. Pero, te reitero estamos muy felices, porque el básquetbol en verano no ha parado, lo que es tremendamente positivo para que puedan subir el nivel. Recordar que, en el mes de marzo, estaremos con las competencias escolares. Una de las ideas que vamos a concretar es un masivo con los más pequeños, que están super motivados. Una labor que estamos realizando en tres recintos Municipal, Nasim Nome y en la ex Escuela 35, con la sub 15. Mientras tanto que, en la Ex Escuela 1, hemos incorporado el taller de damas, los días martes y jueves desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, niñas desde los 13 a los 16 años, junto al profesor Ignacio. Finalmente agradecer a los directivos que nos han entregado todas las facilidades para utilizar estos recintos deportivos, Alex Arias, director del colegio Carlos Ibáñez del Campo, a la directora Eva Palma, en la ex escuela numero Uno, gracias por todo, a ellos por facilitar el desarrollo del baloncesto en la comuna de Linares, donde queremos llevar a este hermoso deporte al sitial que le corresponde, en lo mas alto”.



