Policial 04-10-2025

Linares: el lunes se define futuro procesal de 2 acusados por la muerte de Víctor Cancino en accidente de tránsito



Ayer comenzaron los alegatos de clausura, en el juicio oral por la muerte de Víctor Cancino Medel, fallecido a los 20 años, la madrugada del 5 de junio de 2022, luego de una colisión, en la Ruta Linares - Yerbas Buenas, a la altura del centro de eventos “Tijuana”.

En aquella oportunidad, un móvil impactó a un vehículo que se encontraba detenido en la vía. Producto de la alta energía, perdió la vida la víctima. Con el paso de las horas, quedó al descubierto que el causante de la primera colisión, fue Tomás González, quien se dio a la fuga. El conductor del segundo móvil, Francisco Novoa, también está acusado en esta causa.

Ambos comparecen al juicio oral que se ha extendido por 7 días. Tomás González, por conducción en estado de ebriedad y bajo sustancias sicotrópicas. Francisco Novoa, por conducir bajo la influencia del alcohol, los 2 delitos con resultado de muerte.

El lunes, seguirá la última parte de los alegatos de clausura, donde se debería fijar, probablemente para la misma jornada, la audiencia de veredicto en el Tribunal Oral de Linares.

