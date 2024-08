Opinión 27-08-2024

Linares en 30 años más



(Héctor Hernández, abogado)



¿Hacia dónde va Linares? ¿Quién está pensando en el Linares del futuro más allá de parchar un hoyo actual (evento dice otros) en la calle, o poner uno que otro poste de alumbrado Público? Por cierto, aquello es necesario, pero no basta.

Las sociedades, y por ende sus ciudades, así como las personas, sin proyectar ni planificar el futuro se estrellarán ante la imprevisión.

Ninguna de las grandes ciudades del mundo ha logrado combatir sus problemas y transformarse en un polo de cultura, negocios y turismo, sin pensarse a sí misma, sin mirarse al espejo, reconociendo sus ventajas y desventajas. Por eso me pregunto legítimamente, ¿quién está haciendo ese ejercicio hoy en Linares?

Por cierto, las precariedades del debate diario, con sus trifulcas pequeñas no ayudan mucho a aquella necesaria mirada de largo plazo. Tampoco ayuda la apatía, y la incivilidad mental…si rayas las paredes, tiras la basura al suelo o despotricas en contra de tu casa, es difícil que logremos progresar, y menciono estos pequeños actos, por que aquello suma en este escenario de necedad y contribuyen a generar aún más indolencia, y terminan, finalmente expulsando a más y más habitantes.

Me niego y revelo ante aquella visión.

Yo deseo pensar el futuro de Linares.

Por cierto, no basta únicamente con decir, “lucharé por una mejor salud, educación y combatiré la delincuencia” …aquellos deseos legítimos, resultan vacuos, vacíos e inservibles si no somos capaces de traducirlos en acciones concretas. En este sentido el diagnostico de aquello está claro, pero no necesariamente la formula para destrabar el desarrollo.

Para mí, lo primero es redefinir el concepto de Alcalde y Concejal ( por cierto, el de las demás autoridades también), para que se entienda que aquellos no están solo para administrar y fiscalizar, sino, para ser los artífices, los enviones del desarrollo, verdaderos promotores del mismo, que tal como embajadores-vendedores-anfitriones, muestren lo mejor de nosotros y lo conecten con quienes pueden generar el desarrollo económico, social y cultural, en otras palabras que desaten el desarrollo en la ciudad.

A mi juicio el concejal debe ser un IMPULSOR de la innovación, la transformación y el cambio positivo…Debe transformarse en un verdadero INSPIRADOR de los sueños linarenses…. nuestro mejor ANFITRIÓN, que muestre nuestras ventajas y virtudes…Que IDENTIFIQUE las oportunidades y las CONECTE con quienes las pueden hacer realidad….Que PIENSE a largo plazo, y se ATREVA a desafiar los moldes, prebendas y temores típicos al cambio…En definitiva, un verdadero LÍDER, cuya meta sea mejorar la calidad de vida de los Linarenses, que nos tienda su mano consciente en los momentos difíciles y nos invite a soñar con que LINARES PUEDE Y DEBE SER UNA GRAN CIUDAD. Para eso, yo partiría por ponernos desafíos, grandes y mediante (en algún momento se debe partir), que en 4 años siente las bases de un desarrollo futuro y permanente, por ejemplo:

1.- Promover una red moderna y segura de ciclo vías que conecte el sector el Huapi, Sector San Antonio, Camino a Yerbas Buenas y Palmilla con el centro de la ciudad.

2.- Promover un plan real y aplicable de descontaminación atmosférica, que permita ir dejando nuestra dependencia a la leña, y que promueva la adopción de energías renovables.

3.- Transformar Linares en una ciudad turística imprescindible, lo que implica aprovechar nuestro patrimonio cultural y paisajístico.

4.- Promover la instalación de un Puerto Seco en Linares, que lo transforme en un polo de intercambio de las mercaderías del centro de Chile, y que permite aprovechar las ventajas de la ruta Pehuenche, y nuestra estratégica ubicación entre Santiago y Concepción, y

5.-Ponernos los pantalones y empezar a pelear los recursos necesarios para terminar el Hospital, la Iglesia Corazón de María, la pavimentación de nuestras calles, y abrir accesos a Linares, que nos permita abrirnos al progreso.

Empecemos a pensar y a soñar con el Linares del futuro.