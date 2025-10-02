Policial 02-10-2025

Linares: en desarrollo juicio oral por muerte de joven Víctor Cancino en accidente de tránsito

En desarrollo se encuentra el juicio oral por la muerte de Víctor Cancino Medel, fallecido a los 20 años, la madrugada del 5 de junio de 2022, luego de la colisión de 3 vehículos, en la Ruta Linares - Yerbas Buenas, a la altura del centro de eventos “Tijuana”.

En aquella oportunidad, un móvil impactó a un vehículo que se encontraba detenido en la vía; y éste, a un tercer móvil, en el cual producto de la alta energía, perdió la vida la víctima

Con el paso de las horas, quedó al descubierto que el causante de la primera colisión, fue Tomás González, quien se dio a la fuga.

El conductor del segundo móvil, Francisco Novoa, también está acusado en esta causa.

Ambos comparecen al juicio oral que se ha extendido por 5 días. Tomás González, por conducción en estado de ebriedad y bajo sustancias sicotrópicas y Francisco Novoa, por conducir bajo la influencia del alcohol, los 2 delitos con resultado de muerte.

31 testigos y peritos declaran ante el Tribunal Oral en Lo Penal, estimándose en los próximos días, los alegatos de clausura y audiencia de veredicto en este caso.

