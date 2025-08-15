viernes 15 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 15-08-2025
    Linares: En operativo se realizó demolición de casa que era centro de acopio de droga
    Ayer, en un operativo en el que participaron Seguridad Pública y Carabineros, se dio otro paso en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, procediendo a la demolición de una vivienda que estaba siendo utilizada como centro de acopio y venta de drogas.
    Se trata de un inmueble, ubicado detrás de una cancha, al costado del Hotel Parada, sector norponiente de la ciudad, que por meses generó temor e inseguridad en el barrio, y que ahora deja de ser un foco de peligro para las familias.
    “Como municipio, seguiremos trabajando sin descanso para recuperar nuestros espacios y devolver la tranquilidad a nuestros vecinos. En Linares no hay espacio para la delincuencia”, enfatizó el alcalde Mario Meza, quien estuvo presente en el lugar.
    Freddy Mora

