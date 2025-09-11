Policial 11-09-2025

Linares: en prisión preventiva queda médico imputado por abusar sexualmente de una paciente



En prisión preventiva quedó un médico, imputado en Linares por abusar sexualmente de una paciente. La denuncia fue presentada por la propia víctima, una joven mayor de edad, que asegura haber sido abusada sexualmente en momentos en que el imputado le realizaba un examen médico en un box de atención al interior de una clínica privada de Linares, el pasado 5 de septiembre.

En virtud de la denuncia, el Ministerio Público dispuso diversas diligencias ordenadas a ejecutar por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, quienes reunieron los antecedentes que permitieron finalmente a la fiscalía solicitar una orden de detención al tribunal, la que fue acogida y materializada por los propios detectives.

“Se formalizó al médico cirujano que trabaja en una clínica de esta localidad por el delito de abuso sexual agravado en prejuicio de una joven mayor de 18 años. Conforme a la investigación ordenada y realizada por la PDI y la declaración de la afectada, la cual hizo la denuncia de inmediato, se pudo establecer que el médico fue más allá de lo que implica una atención médica y, a nuestro juicio, sus actos constituyeron el delito de abuso sexual agravado, que tiene una pena que comienza en el presidio mayor en su grado mínimo. Por lo mismo se solicitó la prisión preventiva del imputado, a lo cual accedió el Tribunal de Garantía. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación, donde se van a recabar más antecedentes para tener claridad respecto a lo que ocurrió, sin perjuicio y entendemos que ya con lo que hay en carpeta y el informe de lesiones, están acreditados los hechos en materia de la formalización”, señala la Fiscal Mónica Cánepa.

La investigación continúa en contra de este profesional de la salud de 49 años, quien deberá permanecer privado de libertad.

