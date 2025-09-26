Cultura 26-09-2025

Linares: Entregan recinto para la Unión Comunal de Agrupaciones Culturales



- La ceremonia de entrega oficial se realizó en el terreno, con la presencia de la Ministra de las Culturas las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a autoridades locales

El objetivo principal de la entrega del terreno a la Unión Comunal de Cultura de Linares es fortalecer el desarrollo cultural de la comuna, otorgando un espacio físico donde se puedan realizar actividades artísticas, talleres, exposiciones y encuentros comunitarios.

La Ministra de las Culturas las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, se refirió a esta importante instancia: “hacemos entrega de este inmueble en un esfuerzo interinstitucional, una coordinación entre bienes Nacionales, entre nuestra seremía de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Porque sabíamos que aquí había un dolor, que era importante subsanar, entregar un espacio digno para que más de diez agrupaciones culturales que han decidido unirse y fortalecerse puedan desarrollar su labor en un espacio digno, un espacio que ha sido reaconcondicionado, es algo que nos llena de orgullo, que nos moviliza a seguir trabajando en estos meses de gobierno.”

Con la entrega del inmueble las agrupaciones tendrán un espacio seguro, con excelente conectividad, que va a permitir el desarrollo del arte y la cultura, a través de clases, talleres, seminarios y presentaciones populares.

Para el Seremi de Bienes Nacionales, César Concha, el apoyo a las organizaciones y la cultura es fundamental, asegurando que “esta propiedad en particular la rescatamos de 25 años de abandono, le quisimos dar un sentido social y comunitario a través de esa necesidad que habíamos levantado previamente con los otros servicios públicos y bajo esa temática hicimos una inversión de 50 millones de pesos en esta infraestructura, por lo tanto nos tiene muy orgullosos ese trabajo mancomunado que se realiza entre servicios públicos, insisto, y representantes de otras instituciones como el gobierno regional, como también lo que es el Parlamento”.

Esta iniciativa permitirá que cuenten con un lugar propio para coordinar y ejecutar sus proyectos, promoviendo el acceso igualitario a la cultura, el fomento del talento local y la participación activa de la comunidad en iniciativas culturales.





Por su parte, la delegada Presidencial Provincial de Linares Aly Valderrama, señaló que “el trabajo intersectorial realizado por nuestros Seremis de Bienes Nacionales y de Cultura, arte y patrimonio ha permitido focalizar y priorizar este espacio en beneficio de esta organización tan fundamental, que tiene que ver con la expresión del ser. Aquí nosotros también en esta ceremonia vimos distintas expresiones que son las que dan vida a esta organización y eso es lo que queremos”.

Muy contenta y agradecida estaba la Presidenta de la Unión Comunal Francisca Villarroel, afirmando que “este espacio no es solo para nosotros sino que también es un espacio para la cultura nuevos espacios que se abren para la cultura en la Comuna de Linares, celebramos también el trabajo colaborativo que venimos haciendo desde hace meses con distintas instituciones como el Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio el Ministerio de Bienes Nacionales con la Delegación Presidencial ha sido un trabajo arduo, conjunto, pero ha dado buenos resultados ya tenemos un espacio fijo que nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo con mayor tranquilidad.”

El inmueble está ubicado en la Avenida Aníbal León Bustos, en la calle principal de Linares muy cerca de la plaza de la ciudad. Con una superficie de 836, 18 metros cuadrados y un avalúo de $1.981.485.254 a un costado donde se emplaza el edificio de Vialidad Provincia de Linares. En sus inmediaciones se encuentran centros comerciales y viviendas; en el marco de uno de los polos de desarrollo urbanístico y económicos más atractivos de la comuna.

