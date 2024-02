Crónica 07-02-2024

Linares: Evacuación preventiva y alerta roja por incendio de pastizales en Palmilla

Linares: incendio de pastizales movilizó amplio despliegue de Bomberos en Palmilla



Fue alrededor de las 22:04 horas de la noche del lunes, que se activó la alarma pública de Bomberos en Linares, por un incendio vegetacional de rápido avance con riesgo a viviendas en el sector de Camino a Palmilla, altura del kilómetro 13, con cruce El Emboque. Una segunda alerta posterior, evidenció que se trataba de una emergencia de proporciones y requería refuerzo de voluntarios.

El trabajo estuvo concentrado en proteger a las personas, sus casas y la contención del avance de las llamas, el cual se consiguió de madrugada, luego de un extenso trabajo en el lugar. Incluso, sucesivas alertas SAE emitidas por SENAPRED advertían de la necesidad de evacuación desde la zona afectada.

Según explicó el Comandante de Bomberos, Carlos Retamal, “esta madrugada se logró contener la emergencia, un incendio que afectó de 12 a 13 hectáreas de rastrojo de trigo, matorrales y pastos. Estamos siempre en alerta ante emergencias en la Provincia de Linares, por lo que solicitamos apoyo de unidades y voluntarios de Villa Alegre, Yerbas Buenas, Colbún, Retiro y Longavi, porque la idea es tener la fuerza concentrada en los primeros minutos de la emergencia, para que no avance”.

Se lograron salvar 9 casas próximas al siniestro, que habían sido evacuadas. Una alerta roja emitida por el incendio forestal, decretada por SENAPRED, fue cancelada posteriormente.

Es materia de investigación la denuncia de vecinos, respecto de la presencia de desconocidos, a quienes los residentes atribuían el posible inicio del incendio.



Delegada presidencial Aly Valderrama : Una intencionalidad”



Durante la jornada de este martes, la delegada Presidencial de la provincia de Linares, Aly Valderrama Villarroel, entregó mayores antecedentes del incendio vegetacional que ocurrió ayer en el sector de Palmilla en el km 13 y que provocó la evacuación de la comunidad por ordenes de SENAPRED.

Luego de realizar el levantamiento de la superficie y analizar las características topográficas del sector, se estableció que fueron 4 hectáreas las afectadas que corresponden a pastizales y residuo de trigo y no hubo daños en infraestructuras públicas ni privadas.

Ante esto, la delegada presidencial mencionó que “quiero agradecer enormemente a todas las personas que han contribuido al control de este incendio, ayer recibimos un importante contingente de bomberos, 83 de ellos de diferentes unidades de la provincia y de otras comunas de la región, además de personal de carabineros, policía municipal y también de dos brigadas de CONAF”.

Sin embargo, la autoridad de gobierno indicó que “lamentablemente es un incendio ocasionado por una intencionalidad, fue una persona que generó tres focos, lo que puso en riesgo a esa población y la denuncia fue interpuesta a la PDI y se está haciendo el levantamiento de información”.

“Recalcar a la comunidad que estén atentos a cualquier comportamiento anómalo, a informar, porque acá tenemos que castigar la intencionalidad”, agregó de forma tajante la delegada Aly Valderrama Villarroel.

El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) es una herramienta con la que, a través de los teléfonos celulares, se informa a la población sobre situaciones de riesgo y se da aviso de evacuación.

Debido a lo anterior, la delegada entregó un mensaje a la comunidad diciendo que “les pedimos aquellos familiares de personas que vivan en el sector que se detalla en la alerta SAE, no vayan al sector porque obstaculizan el proceso de evacuación. Siempre que se emite una alerta SAE, hay personal técnico en el lugar”.