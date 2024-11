Social 06-11-2024

Linares: Ex alumnos del Liceo de Hombres A 26 se reunieron para conmemorar sus 40 años de egreso





Recientemente, tuvo lugar en dependencias del Liceo Valentín Letelier de Linares, una ceremonia de homenaje de ex alumnos del otrora Liceo de Hombres A-26, para conmemorar los 40 años de egreso de 4to año Medio. La actividad contó con la participación de la Banda de guerra del Liceo, que le dio un marco solemne a este encuentro que contó con la presencia de 18 ex alumnos de la promoción de 1984.

Un hecho que emocionó a los asistentes fue la llegada a la ceremonia de la ex directora de este Liceo, profesora Iris Vielma Bustamante, quien con 98 años de edad, no quiso estar ausente de este magno evento.

También estuvieron presentes las docentes Marta Méndez Madriaza, ex profesora jefe de la promoción 1984, y Patricia Castillo, profesora de religión.

En la oportunidad se descubrió una placa conmemorativa de estos 40 años, instalada al ingreso del salón auditorio del establecimiento, además de efectuar la premiación de los alumnos Camila Andrea González Basoalto, del 4to año I, y Yeral Neftalí Méndez Torres, del 4to año E., quienes recibieron un reconocimiento por su excelencia académica y sus destacadas condiciones personales.

Durante la ceremonia, conducida por el alumno Gerardo González Hernández, hubo dos alocuciones: por parte de los ex alumnos lo hizo Jorge Alarcón Leiva, quien emocionó con sus recuerdos de la época estudiantil y de como la llama de la amistad se ha mantenido encendida a pesar de los años. Y desde la otra perspectiva lo hizo la querida ex profesora jefe Marta Méndez Madriaza, quien les transportó a esos primeros días de Liceo, evocando recuerdos y sentimientos imperecederos.

Los organizadores formularon agradecimientos a quienes participaron en esta hermosa ceremonia, y a todos quienes han cultivado esta férrea amistad, que ahora estará grabada en piedra y en los corazones por siempre: Jorge Alarcón Leiva, Carlos Arancibia Novoa, Cristian Bravo Farías, Alexis Calabrán Rodríguez, Julio Cancino Veloso, Rómulo Carrasco Soto, Francisco Delgado Vásquez, Ariel Domínguez Cruzat, Gerardo González Hernández, Galvarino Jaque Vásquez, Juan Francisco López Díaz, José Orellana Cárcamo, Eduardo Orrego Soto, Héctor Osores Arellano, Jorge Pailamilla Rodríguez, Freddy Ríos Iturriaga, Víctor Roa Orellana, Leonardo Sandoval Jara, Néstor Sepúlveda Hernández, Marco Torres Arévalo, Iván Trincado Urra, José Marcos Troncoso Cancino, Aquiles Vásquez Castillo, Francisco Yáñez Torres y Santiago Zamora Ahumada.