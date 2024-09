Política 01-09-2024

Linares: ex precandidata Daphne Saldaña realiza descargos por quedar fuera de lista de concejales por el Partido Regionalista Verde



“Yo tengo claro que el primer responsable es el candidato, pero confié en la gente que no debía, ese fue mi mayor error”. Con esta frase comenzó Daphne Saldaña, Profesora de Educación Diferencial, su comunicado respecto de las razones por las que quedó fuera de las próximas elecciones municipales, como postulante a concejala.

Indicó que hasta hace algunos días esperaba la respuesta del SERVEL ante su apelación para ser considerada en el próximo proceso. Tras recibir la negativa del órgano público, la docente salió a aclarar lo sucedido, ante lo que calificó como “una ola de rumores malintencionados”.

“Aquí había un grupo de personas relacionadas al partido asesorándonos, no sólo a mó, sino que a varios candidatos y candidatas que apoyamos a quien lideraba la lista para ocupar el sillón alcaldicio. Entregué todos mis papeles con tiempo, asistí a las reuniones que me fueron convocadas, recibí a los compañeros candidatos en mi casa y no es justo que digan ahora que no sabían cómo ubicarme”, dice mostrando las pruebas que respaldan su actuar.

Basada en su experiencia, algo que discutió con el equipo asesor desde un principio fue la fecha que ellos decidieron para hacer las inscripciones de los candidatos, el último día destinado para este trámite, pero no fue escuchada. “A las 21:30 llegaron a mi casa asegurando que la declaración jurada la podía subir con la firma digital, cosa que ahora sé no es así. Al otro día fui al Servel a Talca y me dijeron que no era posible hacer nada en ese momento”, agregó la afectada.

En su ir y venir, Daphne asegura que tuvo la oportunidad de conocer al presidente del partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS) quien le aseguraría que harían una apelación a Santiago, sin tener más contacto con él.

“El día 28 de agosto me llama el presidente (del partido Regionalista Verde) para decirme que no iniciarían ninguna acción porque era inviable”

Hoy, sentencia que: “No esperaba que me traicionaran así, ahora veo que llenan de publicaciones las redes sociales y las calles con su imagen aludiendo compromiso y transparencia sabiendo que fui víctima de su mal actuar”, reconoció la linarense.