Social 19-10-2023

LINARES: FALLECIÓ PABLO DIEZ, EX PRESIDENTE DEL ESTADIO ESPAÑOL

Adiós para Pablo Vicente Diez Aljaro



*21 de octubre de 1949 +17 de octubre de 2023

En momentos donde el dolor y la pena invaden la existencia, encontrar las palabras para expresar realmente lo que llevamos dentro… no es del todo fácil.

Queremos compartir la despedida de Pablo Vicente, desde los sentimientos que generaba su presencia: alegría, sabiduría, y un entrañable amor y pasión que le identificaban con su familia, su trabajo (Iansa) y algunas acciones voluntarias… casi anónimas (ex alumno y apoderado del Instituto Linares, socio del Estadio español), colocando un apasionado interés para el logro de objetivos.

Sentir tristeza por la partida de un amigo, es algo que todos, en algún momento llegará a nuestras vidas… es un día con mucha tristeza familiar, para seres queridos, sus amigos y conocidos…, lamentando su partida.

Pablo Vicente parte en una extraña primavera… con una esquina rota, de mañanas y atardeceres, sin la calidez del sol… y sin la fragancia de las praderas de nuestra noble tierra.

Tenues y grises nubes se posan sobre la familia Díez Pinochet… que entristecen el ambiente, al ver partir al padre; quien supo entregar afecto, cariño, sabiduría y una enseñanza, con potente fortaleza -a Mónica y a sus hijos-, que con templanza reciben nuestro afecto… compartiendo el adiós de un esposo y un padre ejemplar… en un silencio que triza el alma, pero que lleva un abrazo pleno y sincero para todos…y también para sus propias familias, en cada uno de ellos.

A su familia resignación, para Mónica su esposa, para Carlos Eduardo, Juan Pablo, Vicente José y María del Pilar sus hijos, nuestras sinceras condolencias, somos muchos quienes sabemos -por propia experiencia-, por lo que están pasando.

No se desprendan de Dios en ningún momento, solo Él otorga la FORTALEZA necesaria. Existen días en los cuales conocemos personas que se convierten en seres queridos. Existen días, en los cuales tenemos que decir adiós para siempre.

Pablo Vicente Díez Aljaro, esposo, padre; amigo, descansa en PAZ.

Manuel Quevedo Méndez

Linares, 19 octubre 2023