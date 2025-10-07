martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 07-10-2025
    Linares: Fallo condenatorio contra 2 acusados por accidente con resultado de muerte de Víctor Cancino
    Fallo condenatorio decretó ayer el tribunal oral de Linares contra Tomás González García, por 2 delitos, y Francisco Novoa, por cuasidelito, en el juicio por la muerte de Víctor Cancino Medel, fallecido a los 20 años, en junio de 2022.
    Accidente vial, en la Ruta Linares - Yerbas Buenas, a la altura del centro de eventos “Tijuana”. Tomás González García, por conducción en estado de ebriedad, bajo sustancias sicotrópicas y darse a la fuga. Y a Francisco Novoa, por cuasidelito de homicidio.
    Para la Fiscalía, quedaron acreditados los argumentos de la acusación. En especial, contra Tomás González, a quien se piden 7 y 4 años de presidio por los 2 delitos. Podría cumplir en cárcel.
    La sentencia o penas a aplicar en ambos casos, se dará a conocer el próximo 16 de octubre.
    Freddy Mora | Imprimir | 146

