Hoy
martes 07 de octubre del 2025
Policial 07-10-2025
Linares: Fallo condenatorio contra 2 acusados por accidente con resultado de muerte de Víctor Cancino
Fallo condenatorio decretó ayer el tribunal oral de Linares contra Tomás González García, por 2 delitos, y Francisco Novoa, por cuasidelito, en el juicio por la muerte de Víctor Cancino Medel, fallecido a los 20 años, en junio de 2022.
Accidente vial, en la Ruta Linares - Yerbas Buenas, a la altura del centro de eventos “Tijuana”. Tomás González García, por conducción en estado de ebriedad, bajo sustancias sicotrópicas y darse a la fuga. Y a Francisco Novoa, por cuasidelito de homicidio.
Para la Fiscalía, quedaron acreditados los argumentos de la acusación. En especial, contra Tomás González, a quien se piden 7 y 4 años de presidio por los 2 delitos. Podría cumplir en cárcel.
La sentencia o penas a aplicar en ambos casos, se dará a conocer el próximo 16 de octubre.
Freddy Mora | Imprimir | 146
Otras noticias
PDI detuvo a menor de edad formalizado por robo de vehículo de aplicación…
Linares 6 años de condena por abuso sexual para imputado
Linares: Carabineros realizó “Feria de Especialidades Policiales”
A 10 y 5 años bajo régimen cerrado fueron sentenciados menores que asesinaron…
Convenio Gendarmería –SENDA Maule permitió alta de internos con consumo…