Policial 02-04-2023

Linares: familia, comunidad y bomberos colaboran en búsqueda de adulto mayor extraviado



Desde la tarde del viernes, Bomberos de Linares colabora en una tarea que iniciaron familiares y vecinos, de la búsqueda de una persona extraviada en el sector precordillerano.

Se trata de un adulto mayor, identificado como Marcos Varas, de aproximadamente 74 años. Salió el jueves desde su casa en Roblería, sin paradero conocido.

Ayer, se desplegada aún el trabajo de Carabineros, Bomberos, vecinos y familiares, en lo que es encontrar algún indicio que permitiera dar con su ubicación. En este caso en particular, el adulto mayor sufre de Alzheimer y no es la primera vez que se pierde, siendo anteriormente encontrado incluso en otras ciudades.

Hasta el cierre de esta edición, no se sabe nada de su paradero. Cualquier información si lo reconocer, se puede hacer llegar a las policías o a instituciones de emergencia, como Bomberos y Oficina Municipal de Seguridad Pública.