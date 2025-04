Crónica 19-04-2025

Linares: Feria del Pescado con alta afluencia de público en Semana Santa

Desde el jueves, la Feria del Pescado y Mariscos, que tradicionalmente se ubica en calle Brasil con Maipú, ex cancha de Ferroviarios, ha registrado una alta afluencia de público.

El presidente de la Feria, Querubín Aravena, recordó que hace 38 años que se instalan en el sector durante Semana Santa. “Primero partimos vendiendo en la calle, y luego, cuando el recinto ya no siguió funcionando como cancha Ferroviarios, nos instalamos todos los años para Semana Santa y hemos tenido una gran respuesta del público”, afirmó.

El dirigente agradeció también el apoyo de las autoridades que tradicionalmente asisten cuando se in augura la Feria, “lo que nos da un respaldo muy importante ante la comunidad linarense”.

“Acá las fiscalizaciones de la autoridad sanitaria son permanentes, para que la gente venga tranquila a consumir los frescos productos del mar”, señaló Aravena.

Este año, en la Feria del Marisco, se han instalado 40 comerciantes.