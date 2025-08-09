sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 09-08-2025
    Linares: funcionarios del Registro Civil y ANEF alertan por retraso en procedimientos de cédulas de identidad
    Publicidad 12
    La Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación de Chile, ANERCICH Regional del Maule, en Linares, más la ANEF y otras entidades de trabajadores, abordaron en un punto de prensa en la Plaza de Armas, los diversos problemas que están surgiendo con la implementación del nuevo sistema de identificación (NSI - cédula de identidad), los cuales están afectando tanto al público en general como a los funcionarios del Servicio.
    Entre los inconvenientes se encuentran: Intermitencia en el sistema; caídas reiteradas del sistema; y nula respuesta por parte de la empresa externa encargada.
    Mauricio Gallegos, presidente regional de ANERCICH, indicó que “ante esta situación, y en defensa de los funcionarios que deben enfrentar estas dificultades diariamente, ANERCICH Regional del Maule anuncia que próximamente se realizará una movilización a nivel nacional para denunciar estas problemáticas y buscar soluciones efectivas que mejoren la operatividad del sistema y resguarden los derechos de los funcionarios y la atención al público."
    Freddy Mora | Imprimir | 81

    Otras noticias

    SUBDERE lanza consulta para actualizar el reglamento de la “Ley Cholito”
    SUBDERE lanza consulta para actualizar el reglamento de la “Ley Cholito”
    Linares: condenan inicial instalación de baños químicos en Memorial de Detenidos Desaparecidos
    Linares: condenan inicial instalación de baños químicos en Memorial…
    Despachan proyecto que fiscaliza denuncias de acoso sexual en la Educación Superior
    Despachan proyecto que fiscaliza denuncias de acoso sexual en la Educación…
    Comisión de Derechos Humanos sesiona sobre expropiación parcial de la ex Colonia Dignidad para sitio de memoria
    Comisión de Derechos Humanos sesiona sobre expropiación parcial de la…
    Diputado Sepúlveda (PR) desestima críticas de la oposición al FES y pide no dilatar su tramitación: “Se debe votar”
    Diputado Sepúlveda (PR) desestima críticas de la oposición al FES y…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para