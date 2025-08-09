Política 09-08-2025

Linares: funcionarios del Registro Civil y ANEF alertan por retraso en procedimientos de cédulas de identidad

La Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación de Chile, ANERCICH Regional del Maule, en Linares, más la ANEF y otras entidades de trabajadores, abordaron en un punto de prensa en la Plaza de Armas, los diversos problemas que están surgiendo con la implementación del nuevo sistema de identificación (NSI - cédula de identidad), los cuales están afectando tanto al público en general como a los funcionarios del Servicio.

Entre los inconvenientes se encuentran: Intermitencia en el sistema; caídas reiteradas del sistema; y nula respuesta por parte de la empresa externa encargada.

Mauricio Gallegos, presidente regional de ANERCICH, indicó que “ante esta situación, y en defensa de los funcionarios que deben enfrentar estas dificultades diariamente, ANERCICH Regional del Maule anuncia que próximamente se realizará una movilización a nivel nacional para denunciar estas problemáticas y buscar soluciones efectivas que mejoren la operatividad del sistema y resguarden los derechos de los funcionarios y la atención al público."

