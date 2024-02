Policial 09-02-2024

Linares: Funeral con fuegos artificiales y disparos causaron temor en Población Emilio Gidi

Fue una “noche de terror” para vecinos de la Población Emilio Gidi de Linares. Fuegos artificiales y disparos, que se registraron entre las 21:00 horas del miércoles y las 01:30 horas aproximadamente de la madrugada de ayer. Según comunicaron, asociados al velatorio de un joven el cual se había suicidado días previos en callejón Don Bosco.

Existen registros en video de ambas acciones, los que fueron ampliamente difundidos además, en las redes sociales.



Los antecedentes repercutieron de tal manera, por constituir una alteración al orden público y causar inseguridad entre los residentes, que motivó a primera hora de ayer, una reunión extraordinaria del Comité Policial Provincial, conformado por Carabineros, Municipalidad, Subsecretaría de Prevención del Delito en el Maule y Delegación Presidencial. Para interiorizarse de los incidentes y adoptar decisiones.



Aly Valderrama, Delegada Presidencial en la Provincia de Linares, indicó que “aquí surgieron hechos que se escapan de lo normal, por eso es que convocamos a la reunión extraordinaria del Comité Policial. Con ambas policías, seguridad municipal y subsecretaria de prevención del delito. Generó bastante conmoción el episodio, vecinos llamaron para advertir de la situación y, en concreto, lo que se estaba realizando era el velatorio de un joven residente de la Población Emilio Gidi y se generó, por parte de personas que no pertenecen a la familia sino que corresponde a amigos del fallecido, una obstaculización del tránsito, bloquearon la calle, generando el lanzamiento de los fuegos artificiales. Producto de los llamados a Carabineros, llegó la policía… no corresponde a un funeral “narco”, como se mencionó en algunas versiones, sino más bien de un hecho atípico y con los ruidos molestos por las explosiones prolongado en el tiempo. Se controló a los sujetos en el lugar. Es ilegal el uso de estos fuegos artificiales y se cursaron las infracciones correspondientes.



Consultado sobre detalles del procedimiento y las explosiones y disparos en el marco de este velatorio, el Comisario de Carabineros de Linares, Mayor Miguel Cancino, precisó que “se recibieron una gran cantidad de llamados telefónicos alertando de este hecho, personal de nuestra institución fue al lugar, observaron en lanzamiento de fuegos artificiales, se repliegan en espera de refuerzos y llegados éstos, ingresan hasta el sector. En ese momento, realizan un control de identidad a las personas que se encontraban allí, detectando además a sujetos que mantenían órdenes de detención pendientes que pasaron detenidos y cursa infracciones a 2 conductores por obstruir el tránsito en la vía pública. Respecto del video que circula sobre el uso se armamento, está en análisis pero correspondería a un arma de fogeo por las características del disparo, tema en manos de nosotros y de la PDI”.



El Municipio, a través del Alcalde Mario Meza, analizó este episodio: “no podemos tolerar este tipo de hechos en nuestra comuna, apoyamos a Carabineros, la PDI y las entidades del Estado para que tomen cartas en el asunto, no se pueden normalizar situaciones y hechos delictuales que alteren la seguridad pública. Hacemos el llamado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública par que trabajemos en conjunto por erradicar o sancionar incivilidades”.



El funeral se realizó, finalmente, durante las primeras horas de ayer, según verificó Carabineros, Pero los incidentes de las horas previas alteraron la tranquilidad de vecinos de Población Emilio Gidi y de las inmediaciones del barrio nororiente de la comuna de Linares. Y dejaron severas dudas sobre la fiscalización del uso de fuegos artificiales y posesión de armas por parte de desconocidos.