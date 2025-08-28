Policial 28-08-2025

Linares: General de Carabineros del Maule realizó Cuenta Pública



En el Teatro Municipal de Linares se llevó a cabo la Cuenta Pública de Carabineros, año 2024, la que fue liderada por la Jefa de Zona Maule, General Maureen Espinoza Lobos acompañada con las máximas autoridades de la Región y ciudadanía.

En la oportunidad la General Espinoza, precisó que hay aspectos sobre la labor operativa que se ha desarrollado por Carabineros durante el año 2024, destacando que se realizaron 942 mil 909 procedimiento policiales, es decir 78 mil 575 mensuales, 2 mil 576 por día y 107,3 por hora; un trabajo policial que se ve reflejado en cada jornada.

Respecto a la cantidad de aprehendidos, estos fueron en total 18 mil 579, de ellos 4 mil 291 de mayor connotación social, entre los delitos fue el hurtos, lesiones, violaciones y homicidios.

