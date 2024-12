Política 29-12-2024

Linares: Gremio de la Educación lamenta despidos de profesores y asistentes dependientes del Municipio



La eventual solución a la deuda previsional del Municipio de Linares, bajo el análisis de los Gremios de la Educación, no es alentadora.

Luego de una reunión con el administrador municipal, les quedó claro que habrá despidos.

Así lo detalló Eduardo Troncoso, Vocero de la Federación de los 4 Liceos Municipalizados de Linares: Hay un tema sensible: se trata de 70 profesores y 70 asistentes de la Educación que son desvinculados, o en simples palabras, despedidos en enero y febrero, lo que advertimos como una mala práctica todos los años y ahora, tememos que sea un subterfugio para hacer caja para pagar la millonaria deuda previsional mal regalo de la administración del Alcalde Mario Meza, analizaremos desde la próxima semana, caso a caso, las condiciones de estos despidos.

Eduardo Troncos agregó que si los más de 170 millones de pesos liberados por el MINEDUC no cubren los más de 1.300 millones de pesos en previsión, entonces, deseamos saber cómo se cubrirá el resto y de ello no hay certezas.

Cierra el 2024, analizan en los Gremios de la Educación, con un futuro incierto. Confiando en la regularización de estas deudas que podría traer consigo la instalación del Servicio Local de Educación, SLEP Los Álamos.