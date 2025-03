Crónica 25-03-2025

Linares: gremios de Trabajadores de la Educación se sumaron a jornada nacional contra la Violencia en escuelas y liceos

Con una convocatoria de dirigentes en el Odeón de la Plaza de Armas de Linares, los distintos gremios de Trabajadores de la Educación como Colegio de Profesores, Asistentes y los Liceos Emblemáticos, se sumaron ayer al mediodía, a la convocatoria nacional de una jornada de reflexión en contra de la violencia en los recintos de Enseñanza.

Alberto Paredes, presidente del comunal Linares del Colegio de Profesores, señaló que “queremos visibilizar a toda la Comunidad, el problema de la violencia escolar, ya no podemos olvidar lo que ocurrió el 2024 en Antofagasta y Molina y este año en Trehuaco y San Javier… nuestros colegas docentes y trabajadores de la Educación están sufriendo agobio y agresiones. Nos falta la ley y capacitación en estas problemáticas y, por eso, el llamado es al Congreso a agilizar la tramitación del proyecto sobre Convivencia Educativa”.

En tanto, Marión Leal, presidenta de la Asociación de Asistentes y Técnicos de la Educación, precisó que “la violencia se da no solo de alumnos hacia los trabajadores de la Enseñanza, lo que más inquieta es la de los padres y apoderados que han tomado actitudes agresivas, verbales y físicas, por eso debemos tomar conciencia”.

Desde Longaví, arribó Carlos Fuentes, representando a la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipal de esa comuna, quien agregó que “necesitamos resolver los conflictos de manera no violenta, ese es un llamado también a padres y apoderados, a la Comunidad Educativa en general, hoy es de reflexión en todo el país: no más violencia”.

A la declaración conjunta de los gremios de la Educación, se plegaron de manera presencial dirigentes de la Salud Primaria agrupados en AFUSAM y los empleados públicos asociados a la ANEF.