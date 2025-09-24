Social 24-09-2025

Linares: Grupo Musical Proyecto Rama lanza vinilo “Antología 25 Años”

Ayer, en la Casa de la Cultura de Linares, el grupo musical Proyecto Rama, lanzó oficialmente su vinilo “Antología 25 Años”.

El grupo de hip hop incluye en su vinilo 11 temas, dos de ellos con la participación de Laura Villalobos y Pedro Foncea, como “Vendaval” y “Viajero Funk”, respectivamente.

Esta agrupación partió en 1999 en la población Yerbas Buenas, siendo sus primeros integrantes Cristian Muñoz, Patricio Lagos y Ramón Cornejo. Posteriormente, desde la Villa San Jorge, se integran Edson Hernández y Felipe Rivera. Así comenzaron a hacer talleres en las poblaciones, sumándose luego Felipe Canales y Esteban Cerda.

Como explicó Ramón Cornejo, “también hemos trabajado con otros músicos como Ariel Aqueveque, Nicolás Lema, Felipe Troncoso y muchos más a través de estos 25 años”.

En la ocasión, Proyecto Rama formuló agradecimientos a quienes han hecho posible de una u otra forma este camino de hip-hop, de familia y de territorio, construyendo en comunidad la cultura que da sentido a sus vidas.



