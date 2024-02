Política 08-02-2024

Linares: habilitan libro de condolencias por deceso de Sebastián Piñera en el frontis del Municipio.

A contar de las 09:00 horas de ayer, fue habilitado un libro de condolencias en la entrada del Municipio de Linares. Por el deceso del ex Presidente Sebastián Piñera.

Fue el Alcalde Mario Meza, quien abrió el registro con un mensaje destacando el aporte del ex primer mandatario: “nos sumamos al duelo nacional de tres días decretado por el Gobierno de Chile, tras la muerte del ex Presidente de la República en dos períodos, Sebastián Piñera Echeñique QEDP. Sin duda un chileno que pasó a la historia de nuestro país como un hombre defensor de la libertad, la justicia y el progreso.”

Algunos ciudadanos también expresaron su opinión. Como Flor Miranda, Profesora jubilada, quien indicó que “yo vine a expresar mis condolencias porque reconozco que este Presidente marco mucho en mí, en la llegada a la gente, hacer cosas, ser amable, cariñoso, bueno con su familia, las cualidades importantes de toda persona.”

En tanto, Marcelo Campos, dirigente social, también arribó a presentar sus condolencias y estamparlas en el libro, explicando que “yo tuve acceso a solución de listas de espera en el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y eso lo agradezco, dejo en marcha la construcción del Hospital de Linares nuevo, subsidios, fui crítico con él también, pero es momento de expresar las condolencias”.

Este jueves 8 de febrero, a las 20:00 horas, en la Catedral de Linares, se realizará una misa en memoria de Sebastián Piñera. El libro de condolencias estará disponible hasta el viernes.