martes 12 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 12-08-2025
    Linares: Hospital anunció investigación por denuncia de presunta negligencia médica
    Una denuncia por presunta negligencia médica apunta nuevamente contra el Hospital de Linares. Esta vez, de una madre y su familia quienes señalan al recinto asistencial, por el deceso de su bebé en gestación, postergar evaluaciones y una cesárea, lo que derivó en que el reciente fin de semana, ante las presiones al recinto, se percataran que estaba fallecida la niña por nacer.
    A raíz de lo sucedido, el subdirector de gestión clínica del Hospital de Linares, dr. René Espinoza, anunció una auditoría clínica y un sumario para definir responsabilidades. Se han activado los protocolos para el acompañamiento de la paciente.
    El domingo, de madrugada, se realizó la operación cesárea de la niña, fallecida, cuyo cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor y la investigación que se seguirá del caso.
    Freddy Mora

