Policial 27-09-2024

Linares: hoy se define futuro procesal de Alcalde Mario Meza en segunda jornada de formalización por presunto fraude al Fisco



Tal como estaba programado, cerca de las 09:30 horas de ayer se dio inicio a la audiencia de formalización por presunto fraude al Fisco reiterado, en contra del Alcalde de Linares Mario Meza, el ex administrador municipal hoy jefe de DIDECO, John Sancho, y otras 13 personas, la que se extendió en una maratónica jornada, hasta las 16:00 horas aproximadamente.

Ante el Tribunal de Garantía de esta ciudad se presentaron 12 de los citados por el Ministerio Público, faltando Francisco Parra, ex funcionario del municipio, y otras 2 personas.

La Fiscal Carola D’Agostini, acompañada de representantes del Consejo de Defensa del Estado, presentaron los argumentos que sustancian la causa, respecto de la adquisición de cloro, mascarillas, test rápidos covid y alimentos entregados en cajas a familias de la comuna, bajo un mecanismo de compra directa, que significó una pérdida por pago de sobreprecios de más de 198 millones de pesos. “Creemos que están entregados los antecedentes para fundar que existió falta de control, de fiscalización, de cuidar el uso de los recursos públicos en pandemia. Y que existen además vínculos familiares por estar involucrado en una de las empresas proveedoras el hermano del señor John Sancho Bichet y también familiares del Alcalde Mario Meza. Tanto es así, que realizaron un trato directo con una persona, un proveedor, que no es ubicado y donde se estableció que se adulteraron firmas de esta persona sin ubicar”, indicó la Fiscal D’Agostini.

Por su parte, el Abogado Defensor del Mario Meza y John Sancho, Sergio Contreras, explicó a la salida de la extensa audiencia que “estamos tranquilos, creo que hemos cuestionado la existencia de los ilícitos imputados y la participación de mis representados. Este viernes tenemos las réplicas de los argumentos expuestos por las partes. Hay un proveedor, efectivamente, que no es ubicado, con el que se hizo un trato directo, será materia a aclarar en la investigación. La Contraloría, recordemos, absolvió de responsabilidad administrativa al Alcalde Mario Meza de estas imputaciones”.

La jornada continua desde las 08:30 horas de este viernes, donde se determinará si se acoge la formalización y la medida cautelar a aplicar, ya que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, por la pena que arriesgan tanto Mario Meza como John Sancho, que va de los 5 años y 1 día a 15 años de privación de libertad de llegar a ser condenados en un juicio futuro.

Respecto de los otros 10 imputados, todos quedaron con la medida cautelar de forma quincenal y mensual, dependiendo de cada caso en particular. Para 2 de los citados, ausentes, se decretó una orden de detención. El ex funcionario Francisco Parra deberá comparecer el próximo 5 de octubre al Tribunal por esta causa.