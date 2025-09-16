martes 16 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 16-09-2025
    Linares: impulsan campaña de seguridad para evitar accidentes de tránsito
    Durante estos días previos a las tan esperadas Fiestas Patrias, en que el ambiente dieciochero está presente en todos lados, Carabineros de Linares desarrolló una actividad, desplegándose por los lugares de mayor concentración de personas de la comuna, con el objetivo de llamar a la conducción segura y evitar accidentes viales.
    En un contexto educativo, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría, junto a los corpóreos institucionales “Carlitos “y “Semaforito”, recorrieron la ciudad convocando a la conducción segura y responsable, recalcando que si ingiere alcohol no conduzca en ninguna circunstancia.
    El Comisario de Carabineros de Linares, Mayor Gonzalo Ruiz, señaló que “En estas celebraciones de Fiestas Patrias, queremos que las familias pasen unos buenos días y en tranquilidad; por ello, hemos querido generar conciencia para evitar accidentes de tránsito. En este contexto, reiteró que, si ha ingerido alcohol, no conduzca, cuide su vida y la de los demás, se pueden buscar alternativas para organizarse con familiares o amigos, designando a un conductor, quien lógicamente no ingiera alcohol o, simplemente, llamar un taxi para que los traslade a sus hogares”.
    El oficial agregó: “estamos completamente desplegados para las celebraciones de Fiestas Patrias, redoblando esfuerzos para la prevención, con constantes controles vehiculares y de identidad, para garantizar la seguridad de la ciudadanía; llamado al autocuidado y la responsabilidad vial, instando a que los conductores respeten las normativas de tránsito, eviten el consumo de alcohol o drogas y utilicen los sistemas de seguridad, como lo son el cinturón de seguridad o las sillas infantiles, cuando sea necesario. Queremos que las personas disfruten, de estos días, basados en la tranquilidad y la prevención” .
