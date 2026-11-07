Crónica 07-11-2026

Linares inauguró memorial en homenaje a más de mil veteranos de la Guerra del Pacífico

- Busca mantener viva la memoria de los linarenses que dejaron sus hogares y familias para servir a Chile durante el conflicto iniciado en 1879.

En una ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Linares, se inauguró un memorial dedicado a los más de mil veteranos linarenses que participaron en la Guerra del Pacífico, un reconocimiento histórico a quienes, hace más de 147 años, partieron desde esta tierra para defender los intereses de Chile.

La actividad reunió a autoridades comunales, representantes del Ejército, familiares de excombatientes y miembros de la comunidad, quienes destacaron la importancia de preservar la memoria de aquellos ciudadanos que protagonizaron uno de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional.

El historiador Mauricio Pelayo González, impulsor de esta iniciativa y artífice de la investigación histórica que ha permitido rescatar del olvido los nombres de aquellos hombres de Linares que, hace más de un siglo, partieron a servir a Chile en la Guerra del Pacífico, indicó que “este trabajo de investigación y recuperación documental ha contribuido a devolver identidad e historia a quienes permanecieron en gran medida ausentes de la memoria colectiva de nuestra ciudad”.

Durante su intervención, el alcalde de Linares, Mario Meza, resaltó el patriotismo y compromiso de los hombres que, en 1879, abandonaron sus actividades cotidianas para incorporarse a las fuerzas chilenas. “En el año 1879 hubo un grupo de linarenses, hijos de esta tierra, que se trasladaron al norte del país con la finalidad de defender a la patria que se encontraba amenazada”, manifestó la autoridad comunal.

El jefe edilicio recordó que aquellos voluntarios provenían de distintos sectores de la sociedad y que, sin importar su condición económica, profesión u origen, decidieron responder al llamado del país. “Linarenses y chilenos, sin distinción de oficios, de riqueza o de títulos nobiliarios, dejaron todo: su tierra, sus propiedades, sus familias, y se enrolaron en una causa llamada Chile”, expresó.

Por su parte, el director de la Escuela de Artillería de Linares, Álvaro Espinosa, destacó el significado histórico y patriótico de este reconocimiento, señalando que constituye un homenaje que debiera replicarse en otras ciudades del territorio nacional.

En su intervención, subrayó que los combatientes entregaron sus vidas por la patria, independientemente de sus diferencias sociales o personales, y valoró el trabajo conjunto del municipio, el Concejo Municipal y la Escuela de Artillería para concretar esta iniciativa.



EMOTIVO TESTIMONIO DE DESCENDIENTE DE VETERANO

Uno de los momentos significativos de la ceremonia fue el testimonio de Juanita Méndez, bisnieta del veterano de guerra José Antonio Castro, quien expresó su emoción y orgullo por este homenaje a los protagonistas de la Guerra del Pacífico.

La descendiente recordó que su bisabuelo participó en los acontecimientos navales del 21 de mayo de 1879 a bordo de la Covadonga, además de intervenir en otras acciones militares durante el conflicto. “Él era de Linares, falleció acá y sus restos están en el Cementerio Parroquial de Linares. Gracias al alcalde, también tenemos un parque que lleva su nombre”, señaló.

