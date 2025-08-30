Hoy
Linares: incendio provocó cuantiosos daños en vivienda de sector Las Obras
Fue cerca de las 23:40 horas de la noche del jueves, que Bomberos de Linares se trasladó a un llamado de incendio, que afectó a una vivienda del Sector Las Obras, callejón Las Toscas.
El siniestro estructural, según el Comandante de Bomberos, Carlos Retamal, “alcanzó gran parte del inmueble, tratándose de una segunda vivienda cuyos propietarios no estaban ocupando al momento de la emergencia”.
Carabineros quedó a cargo, a través de personal especializado, de los peritajes en el lugar.
