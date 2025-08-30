sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 30-08-2025
    Linares: incendio provocó cuantiosos daños en vivienda de sector Las Obras
    Fue cerca de las 23:40 horas de la noche del jueves, que Bomberos de Linares se trasladó a un llamado de incendio, que afectó a una vivienda del Sector Las Obras, callejón Las Toscas.
    El siniestro estructural, según el Comandante de Bomberos, Carlos Retamal, “alcanzó gran parte del inmueble, tratándose de una segunda vivienda cuyos propietarios no estaban ocupando al momento de la emergencia”.
    Carabineros quedó a cargo, a través de personal especializado, de los peritajes en el lugar.

