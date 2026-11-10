Policial 10-11-2026

Linares: joven de 18 años es rescatado por Carabineros desde el Río Achibueno



Carabineros de la zona cordillerana del sector Achibueno de Linares, tras recibir una alerta por parte de vecinos del área en horas de la tarde del reciente domingo, quienes mencionaron que un joven de 19 años fue arrastrado por el Rio, al estar bañándose en el sector El Morro, en la Ruta L-45 Km. 34, rápidamente efectuaron las gestiones para la búsqueda de la persona.

Lo encontraron a 50 metros, aguas abajo del punto donde fue arrastrado por la corriente, utilizando diferentes maniobras de rescate, uso de elementos de seguridad con equipamientos técnicos, junto con el apoyo de cuerdas debido a las condiciones del cauce y la complejidad del terreno, logrando un exitoso rescate.

Posteriormente, tras lo sucedido, el joven fue trasladado al Hospital de Linares, para verificar su estado de salud, tras mencionar algunos dolores, producto de lo sucedido, estando fuera de peligro, quien además agradeció el apoyo, colaboración y ayuda por parte de los funcionarios policiales.

