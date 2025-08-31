domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 31-08-2025
    Linares LABOCAR Maule investiga incendio que afectó a una vivienda en sector Las Toscas
    Personal especializado de la Sección Criminalística de Carabineros Talca (LABOCAR) desarrolló diligencias periciales para establecer el origen y las circunstancias de un incendio que afectó gravemente a un inmueble en la comuna de Linares.
    El siniestro se habría iniciado durante la noche del jueves, por circunstancias que se investigan.
    Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo la vivienda en su totalidad. Al lugar concurrió personal de Carabineros tras el llamado de la Central de Comunicaciones (CENCO), adoptando el procedimiento correspondiente y coordinando con los equipos de emergencia.
    Bomberos de la Primera Compañía de Linares, trabajaron en el control del fuego, señalándose que del hecho no se registraron personas lesionadas.
    En el lugar, peritos del LABOCAR Talca realizaron una exhaustiva inspección ocular, registro fotográfico, levantamiento planimétrico y recolección de evidencia, con el objetivo de determinar científicamente el punto de origen del fuego y los factores que contribuyeron a su propagación.
    Esta información será puesta a disposición del Ministerio Público, que dirige la investigación para esclarecer los hechos.
    Carabineros de Chile, a través de su personal técnico y especializado, reafirma su compromiso con la investigación científica y el esclarecimiento de hechos que afectan a la comunidad, colaborando activamente con la justicia y las instituciones responsables de la seguridad pública.
    Freddy Mora | Imprimir | 72

