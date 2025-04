Política 06-04-2025

Linares : las deudas que debe pagar el Municipio analizadas en Concejo



En una semana cruzada por el paro de los Gremios de la Educación Municipalizada de Linares, en contra de la Administración del Alcalde Mario Meza por la millonaria deuda previsional y compromisos con terceros, un nuevo flanco en el manejo financiero se abrió en el debate del último Concejo Municipal.

En la sesión de esta semana, se develó la solicitud de una modificación presupuestaria para pagar 2 facturas a una empresa, Constructora Pereira, que presta habitualmente servicios a la corporación edilicia, de la cual el Municipio está desconociendo haber solicitado dichas prestaciones; esto, con la complicación que la entidad factorizó a la empresa Tanner S.A., y es esta última a que está reclamando el pago.

Según el concejal Marcelo Campos, “tanto es así, que esta deuda que viene del 2023, si no me equivoco, ahora está siendo exigida vía tribunal civil y, si no es pagada, ordenará el arresto del Alcalde Mario Meza. Es una orden judicial que tiene que pasar por este Concejo Municipal y requiere esta modificación presupuestaria. Lo raro es que la actual administración desconozca el compromiso con esta empresa, que ha prestado servicios a la Municipalidad en veredas, en multicanchas… hay que establecer responsabilidades también, porque si un proveedor emite una factura hacia el Municipio, éste tiene 5 a 8 días para aprobar o rechazar dicho documentos y, si no lo hace, se da por aceptada. Aquí hace falta un sumario para determinar responsabilidades”.

El monto de estas 2 facturas, implica unos 14 millones 600 mil pesos, los que se deben pagar. La modificación presupuestaria para cubrir esta deuda, fue aprobado por 4 votos a favor, 1 en contra (del Concejal Marcelo Campos) y 3 abstenciones, sin votación del Alcalde Mario Meza.

Desde el gobierno comunal, trasciende que el conjunto de deudas que se están exigiendo mediante 12 juicios civiles, el pago de más de mil millones de pesos.