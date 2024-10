Política 31-10-2024

Linares: Lenin Fuentes (PC) analizó elecciones municipales y su elección como concejal

Entre los 8 concejales de la comuna de Linares que resultaron electos el reciente fin de semana, durante el proceso de votaciones del sábado 26 y domingo 27 de octubre, está Lenin Fuentes (PC).

El militante y dirigente del Partido Comunista analizó esta confianza depositada por las personas para ejercer este cargo: “agradecerle a toda la gente que nos respaldó, con quienes conversamos y nos hicieron saber sus inquietudes y anhelos, todo eso lo vamos a incluir en esta concejalía y el llamado es a que se sumen todos los ciudadanos que se quieran sumar”.

Junto con ello, considerando que representa a un sector de oposición al actual Alcalde Mario Meza y los concejales electos, Lenin Fuentes indicó que “yo lo dije durante toda mi campaña… yo estoy disponible para llegar a los acuerdos que sean necesarios para el progreso y bienestar de las personas, que les llegue a todos, pero no estaré a favor de nada que no esté claro en su origen y destino. Acá no hay que olvidar que algunos concejales por el apoyo irrestricto al Alcalde, de su sector, con eso han generado un déficit presupuestario de dimensiones mayores…”.

Finalmente, se refirió a un dato histórico, que es ser el primer concejal del Partido Comunista electo en Linares, por lo menos desde el retorno a la Democracia y se verifica si de toda la historia de esta comuna: “es un dato histórico de relevancia, es algo que le dediqué a emblemáticos militantes nuestros como Teobaldo Peña y José Vásquez. Y yo hice mi campaña con el logo del Partido Comunista, no oculté nada… quienes confiaron con su voto en mí, saben qué sector e ideas represento, asumo con los 212 años de historia de mi partido”