Policial 03-06-2023

Linares: lluvias generaron crecida de ríos y monitoreo de situación en precordillera



Las intensas precipitaciones registradas entre la noche del jueves y mamana del viernes, generaron en Linares, acumulación en calles del sector urbano, pero sin mayores problemas de afectación a vecinos ni actividades regulares.

Donde sí existió inquietud fue entre vecinos del sector camino a Embalse Ancoa, donde enviaron registros fotográficos donde se mostró la fuerza de uno de los brazos del Río Ancoa.

Las precipitaciones durante la noche y primeras horas del día, se han dejado sentir con intensidad en la precordillera. Desde el Cajón del Río Achibueno, en tanto, se reportó que en la zona alta cayeron aproximadamente 118 milímetros en 12 horas, con crecida del caudal y situación a observar en el sector La Recova.

Desde el Municipio, el Alcalde Mario Meza informó que “las precipitaciones caídas la noche del viernes, alcanzaron los 31,2 mm., según la estación meteorológica de Miraflores, actualmente la ciudad no presenta problemas. Se instruyó la revisión de los puntos críticos, los cuales no presentaron mayores complicaciones, los cauces urbanos se encuentran con cota normal de agua. Las cuadrillas se encuentran realizando labores de limpieza para evitar acumulación de agua”.

Se recomienda no desplazarse hacia esa zona, a no ser que sea estrictamente necesario.